ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق لوتون تاون بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون

وفي الدقيقة 45+2 من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول؛ نجح اللاعب أديبايو، نجم فريق لوتون تاون في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب بيرناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي، من تسجيل هدف التعادل لصالح السيتينز، عند الدقيقة 62 من عمر المباراة.

ثم أضاف جاك جريليش الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي، عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي، إلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 33 نقطة حتى الآن، بينما توقف رصيد لوتون تاون عند المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

