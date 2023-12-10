نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة عايدة رياض تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة عايدة رياض على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأدلت بصوتها في لجنتها الانتخابية بمدرسة ليسيه الحرية بمصر الجديدة، صباح اليوم الأحد.

وقد وجهت الفنانة عايدة رياض، رسالة للشباب تؤكد من خلالها على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية في هذه الفترة الصعبة، متابعة: أن نزول المواطنين واجب وطني للمشاركة في هذا الاستحقاق الهام.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهّزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتُعلم النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان قد قد بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المرشحين البالغ عددهم 4؛ هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.