انت الان تتابع خبر ضربة قاتلة: رونالدو يتحول إلى زعيم عصابة مخيف ويُشعل الفوضى، يرغب بضرب حكم المباراة السعودي في وسط الملعب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر ، غضبه من ماجد الشمراني حكم مباراة فريقه ضد الرياض .

وأظهر مقطع الفيديو ، غضب رونالدو في وجه الحكم ، وذلك بعدما سدد قائد النصر كرة من داخل منطقة الجزاء ، لتصطدم بيد لاعب الرياض الذي كان وافقاً داخل المرمى ، بعد أن مرت من الحارس .

وقد وأثارت اللقطة جدلاً حول ما إذا كانت الكرة عبرت خط المرمى ، وما إذا كانت اصطدمت بيد اللاعب عن عمد .

وشاهد الحكم اللقطة عبر تقنية الفيديو ، لكنه قرر عدم احتساب ضربة جزاء للعالمي ، الأمر الذي أغضب رونالدو، ودفعه للاعتراض .

ويُذكر أن النصر يواجه نظيره الرياض ، مساء اليوم ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن للمحترفين .