نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال، محمد صادق، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، هشام عادل، كجالي درامي، علي زعزع، طارق طه، محمد فاروق، عمر السعيد، احمد عاطف، محمد نصير

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق اتحاد العاصمة، بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القناة الناقلة لمباراة اتحاد العاصمة ومودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية

تنقل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري مع نظيره مودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية على قناة bein sport hd 6 المالكة لحقوق مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

