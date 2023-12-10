طرابزون سبور يتفوق على غازي عنتاب في ليلة تألق تريزيجيه

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة طرابزون سبور أمام نظيره غازي عنتاب، وذلك ضمن المباراة التي جمعتهما ضمن أحداث الدوري التركي موسم 2023-2024.

وحقق طرابزون سبور الفوز بثلاثية مقابل هدف هدف وحيد، في ليلة تألق فيها محمود تريزيجيه.

محمود تريزيجيه افتتح شريط الأهداف في الدقيقة 48 ليضع فريقه في المقدمة.

وضاعف أناستاسيوس باكاسيتاس النتيجة لفريق طرابوزن بعد سجل في الدقيقة 59، لتتضاعف الحصيلة لثنائية.

ومع محاولات غازي عنتاب، من أجل تعديل النتيجة كان الرد سريعا من محمود تريزيجيه بهدف ثالث في الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني.

محاولات غازي عنتاب كللت بالنجاح بعد هدف وحيد في الدقيقة 80، سجله دينيس دراغوش، إلا أنه لم يكن كافيا من أجل الفوز.

ترتيب الفريقين في الدوري التركي

طرابزون سبور احتل المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 26 نقطة، بينما تجمد غازي عنتاب عند المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

تشكيل طرابزون سبور في مواجهة غازي عنتاب في الدوري التركي

حراسة المرمى: أوجركان شاكير

خط الدفاع: يانز ستروجر لارسن - باتيستا ميندي - ستيفانو دنسفيل - إرين المالي.

خط الوسط الدفاعي: بيرات اوزديمير

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه - أناستيوس باكاسيتاس - عبد القادر عمر - إدين فيسكا.

خط الهجوم: بول أونواتشو.