فرص تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يتمسك الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة مدربه الهولندي، إيريك تين هاج، ببصيص من الأمل، لأجل التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ

يلتقى الشياطين الحمر مع العملاق البافاري، مساء، الثلاثاء، المقبل الموافق 12 ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد قبل مواجهة البايرن

1- بايرن ميونيخ 12 نقطة

2- كوبنهاجن 4 نقاط

3- جالطة سراي 4 نقاط

4- مانشستر يونايتد 3 نقاط



ما هي فرص مانشستر يونايتد في التأهل إلى دور الستة عشر قبل مواجهة بايرن ميونخ؟

لا توجد حلول كثيرة أمام اليونايتد من أجل التأهل إلى دور الـ16، فالفوز وحده على بايرن ميونخ لن يكون كافيًا من أجل التأهل، حيث سيحتاج مانشستر يونايتد لتعادل فريقي كوبنهاجن وجالطة سراي، أما في حال فوز أي الفريقين، فإن مانشستر يونايتد سيحتل المركز الثالث وسيضمن التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

