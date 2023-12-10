نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام هوتسبير يضرب نيوكاسل يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد

واستهل فريق توتنهام هوتسبير، الشوط الأول من المباراة، بضغط كبير على لاعبي نيوكاسل يونايتد في محاولة لتسجيل أول أهداف اللقاء.

وفي الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب أودوجي نجم فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل الهدف الأول من خلال تسديدة رائعة.

ثم أضاف ريتشارلسون نجم فريق توتنهام هوتسبير، الهدف الثاني في مرمى نيوكاسل يونايتد، عند الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، بتقدم الأخير بهدفين دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح اللاعب ريتشارلسون في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريق توتنهام، وتحديدا في الدقيقة 60 من زمن المباراة.

وأضاف هيونج سون، نجم فريق توتنهام هوتسبير، الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وسجل جولينتون لاعب فريق نيوكاسل يونايتد، الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق توتنهام هوتسبير إلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما توقف رصيد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.