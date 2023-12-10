نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرعون المصري مستمر في التألق.. تريزيجيه يُكمل تألق الفراعنة ويحرز هدفين في فوز فريقه بالدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل محمود تريزيجيه مشواره الإيجابي، وذلك بعد مساهمته اليوم بفوز فريقه طرابوزن سبور على حساب غازي عنتاب، في الدوري التركي موسم 2023-2024.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري التركي.

أرقام تريزيجيه في مباراة طرابزون وغازي عنتاب

خاض اللاعب المباراة كاملة، ليسجل العديد من الارقام الإيجابية في مباراة اليوم.

وجاءت نسبة تمريراته في المباراة ب 88‎%‎ في المئة، إضافة لصناعة فرصتين من الفرص الكبيرة.

وسدد تريزيجيه 3 تسديدات على المرمى، منهم هدفين ساهموا في تأكيد فوز فريقه.

ولم يكتفي تريزيجيه بتألق مع فريقه التركي فقط، بل سجل بصمة إيجابية عقب الفوز على حساب سيرالون بهدفين نظيفين.

محمود تريزيجيه افتتح شريط الأهداف في الدقيقة 48 ليضع فريقه في المقدمة، وضاعف أناستاسيوس باكاسيتاس النتيجة لفريق طرابوزن بعد سجل في الدقيقة 59، لتتضاعف الحصيلة لثنائية.

ومع محاولات غازي عنتاب، من أجل تعديل النتيجة كان الرد سريعا من محمود تريزيجيه بهدف ثالث في الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني، محاولات غازي عنتاب كللت بالنجاح بعد هدف وحيد في الدقيقة 80، سجله دينيس دراغوش، إلا أنه لم يكن كافيا من أجل الفوز.

ترتيب الفريقين في الدوري التركي

طرابزون سبور احتل المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 26 نقطة، بينما تجمد غازي عنتاب عند المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

تشكيل طرابزون سبور في مواجهة غازي عنتاب في الدوري التركي

حراسة المرمى: أوجركان شاكير

خط الدفاع: يانز ستروجر لارسن - باتيستا ميندي - ستيفانو دنسفيل - إرين المالي.

خط الوسط الدفاعي: بيرات اوزديمير

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه - أناستيوس باكاسيتاس - عبد القادر عمر - إدين فيسكا.

خط الهجوم: بول أونواتشو.