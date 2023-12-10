نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسبوع المحترفين المصريين.. تريزيجيه وصلاح ومرموش ومصطفى محمد يتألقون في أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل السبت الممتاز والأحد الكبير بتأقل لافت على المحترفين المصريين، بعد أسبوع شهد تألقهم مع أنديتهم، في فرنسا وألمانيا، وانجلترا وتركيا والسعودية.

الرباعي محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد، ومحمود تريزيجيه خطفوا الأضواء اليوم بعد هز الشباك في مباريات اليوم.

ونستعرض أرقام الرباعي في مباريات اليوم والتي جاءت كالاتي:

محمد صلاح ورقم تاريخي

البداية كانت من نجم الريدز محمد صلاح، أمام كريستال بالاس والذي تفوق عليه ليفربول بهدفين مقابل هدف.

صلاح بصم على المئوية الثانية تهديفيا لناديه بعد وصوله إلى 200 هدف.

ووصل صلاح إلى 150 هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي، بواقع 148 هدف مع ليفربول، وهدفين مع تشليسي، وأخيرا خطف الصدارة الغائبة منذ بداية الموسم الحالي.

عمر مرموش وخماسية بايرين

وإلى الدوري الألماني، شهدت الليلة تألق عمر مرموش في فوز فريقه على حساب بايرين بخماسية مقابل هدف.

المباراة شهدت تسجيل عمر مرموش هدف في المباراة ليصل إلى هدفه السابع في البوندسليغا، ليعود للتهديف بعد مباراتين ظهرت فيهم النتائج السلبية وغاب مرموش عن التهديف.

مصطفى محمد وهدف في شباك باريس

رغم الخسارة أدى مصطفى محمد، في مباراة باريس سان جيرمان أداء قوي، ومعه سجل هدفا في مباراة اليوم ليرفع رصيد أهدافه إلى 6 أهداف مع فريقه الفرنسي، في 13 مباراة.

الدوري السعودي

ومن أوروبا إلى السعودية، تألق الثنائي طارق حامد، ومحمد شريف، بتسجيل الثنائي أهداف في شباك الاتحاد السعودي وفي شباك أبها.

الدوري التركي

تريزيجيه أكمل عقد تألق الفراعنة، والذي جاء بعد مباراة اليوم والذي سجل فيها هدفين في مباراة فريقه أمام غازي عنتاب.