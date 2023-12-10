إيفرتون يهزم تشيلسي والسيتي ينتصر

إيفرتون يهزم تشيلسي والسيتي ينتصرواصل فريق إيفرتون انتصاراته، ورحلة هروبه من منطقة الخطر في قاع جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على ضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين، الأحد، على ملعب "غوديسون بارك".

الفوز هو الثالث على التوالي لأصحاب الأرض، ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع عشر، علما بأنه تم خصم 10 نقاط من رصيده "لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف".

في المقابل واصل تشيلسي مسلسل نتائجه السلبية، ونال خسارته الثانية على التوالي، والسابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 19 نقطة، متراجعا للمركز الثاني عشر.

افتتح الفرنسي عبد الله دوكوري التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 54 قبل أن يعزز لويس دوبين تقدم "التوفيز" بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي مباريات أخرى، حول مانشستر سيتي تأخره بهدف أمام مضيفه لوتون تاون إلى فوز ثمين بثنائية لواحد، حيث تقدم اليجاه أديبايو بالهدف الأول للضيوف، قبل أن يسجل "السيتيزنز" هدفين متتاليين عن طريق برناردو سليفا وجاك غريليش.

ورفع السيتي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.

وسحق فولهام ضيفه وست هام بخماسية نظيفة، سجلها راؤول خيمينيز، وويليان، وتوسين أدارابيويو، وهاري ويلسون، وكارلوس ويلسون.

ورفع فولهام رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد وست هام عند 24 نقطة في المركز التاسع.

وانتصر توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف لهدف على نيوكاسل يونايتد، تناوب على تسجيلها الإيطالي أودوجي (26) والبرازيلي ريتشارليسون ثنائية (36 و60) والكوري الجنوبي سون من ركلة جزاء (85)، فيما أتى هدف الضيوف الشرفي بفضل البرازيلي جولينتون في الوقت بدل الضائع.

ورفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 26 نقطة في المركز السابع.