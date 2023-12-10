الزمالك يتعاقد مع المدير الفني لمنتخب مصر لقيادة فريق السلة بالقلعة البيضاء

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، في التعاقد مع وائل بدر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

الزمالك يتعاقد مع وائل بدير

وأعلن طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول والذي يضم كل من، وائل بدر مديرًا فنيًا ومحمد السحرتي مدربًا عامًا

ومحمد سعيد معد بدني ومصطفى محسن مديرًا اداريًا،وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي وإياد مصطفى محللًا للأداء.

وخاض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد تحت القيادة الفنية لوائل بدر.

وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء، قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية توجيه الشكر لأحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء وجهازه المعاون.

وأشاد مجلس الإدارة بما قدمه أحمد مرعي وجهازه المعاون من مجهود وعطاء خلال الفترة التي قضاها داخل جدران قلعة ميت عقبة.

ويعد وائل بدر أحد أبرز النجوم في كرة السلة بتاريخ نادي الزمالك، ونجح في حصد عدة ألقاب مع القلعة البيضاء، وسبق له تولي القيادة الفنية لناديي الجزيرة وسبورتنج.