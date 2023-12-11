نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤمن أنور لـ "دوت الخليج الرياضي": الأهلي قادر على الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية رغم الصعوبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مؤمن أنور لاعب ناشئين النادي الأهلي أن النادي الأهلي قادر على الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية رغم الصعوبات.

وأكد مؤمن أنور في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي":"رغم المستوي السلبي الذي قدمه النادي الأهلي في الجولات الأخيرة لكنه قادر على تقديم أداء قوي للنادي الأهلي".

وأكمل: "الأهلي يحتاج للتدعيمات في الصفقات الجديدة منها رأس حربة أو الهافات أو الأجنحة في تشكيله النادي الأهلي".

وتابع: "اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في اخر مبارياتهم في الدوري المحلي مستواهم ممتذذب في الفترة الحالية".

وأضاف: "أرجع صعود اتحاد جدة السعودي على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي ومواجهة الأهلي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية".

واختتم: "كأس العالم للأندية كلها بمثابة نهائيات والتوقع فيها صعب للغاية في المباريات".

تتجه بعثة النادي الأهلي إلي السعودية غدًا الاثنين استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي تستضيفها دولة السعودية يوم الثلاثاء القادم.

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الجوهرة المشعة.

القناة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تنقل مباريات كأس العالم للأندية على قنوات ssc sports السعودية المشفرة المالكة لحقوق بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقب حصولها على حقوق البطولة.