نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فيوتشر القادمة بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر فريق فيوتشر أمام اتحاد العاصمة بهدف نظيف في المباراة التي جرت اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة فيوتشر القادمة

وكانت المباراة في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية، حيث تنقل فيوتشر كضيف إلى ملعب 5 جويلية في الجزائر.

رغم الخسارة، يحتل فيوتشر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، من اثنين من الانتصارات أمام سوبر سبورت الجنوب إفريقي والهلال الليبي، بينما خسر أمام اتحاد العاصمة.

وبعد انتهاء المباراة، يستعد فيوتشر للعودة إلى بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سيواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة التاسعة من المسابقة.

وفي سياق الدوري المصري، يحتل فيوتشر المركز السادس برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، حقق فيها 4 انتصارات وتلقى 3 هزائم.

وتأتي المباراة المقبلة لفريق فيوتشر في الدوري المصري أمام سيراميكا كليوباترا يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الحالي، الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة و5 بتوقيت السعودية.