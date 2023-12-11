نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سون بعد تألقه أمام نيوكاسل يونايتد: الفضل من هاري كين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح لاعب توتنهام الإنجليزي، سون هيونج مين، أنه يعزى تطوره كلاعب كرة القدم إلى اللاعب هاري كين، الذي كان زميلًا له في توتنهام وحاليًا يلعب في صفوف بايرن ميونخ.

تصريحات سون

شارك سون في فوز توتنهام على نيوكاسل بنتيجة 4-1، حيث قدم تمريرتين حاسمتين وسجل هدفًا من ركلة جزاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشار سون خلال حديثه لشبكة "سكاي سبورتس" إلى أهمية العمل الجماعي قائلًا: "أعتقد أن اليوم كان رائعًا، آمل أن نتمكن من الاستمرار في الأداء على هذا النحو والبقاء متواضعين".

وأضاف: "كنا أكثر قسوة اليوم، لقد لعبنا بلا رحمة وصنعنا الفرص. الفوز 4-1 على نيوكاسل ليس بالأمر السهل، إنهم فريق قوي للغاية، لذا أشيد بجميع اللاعبين والمشجعين".

وأكد سون على ضرورة السعي للتحسن المستمر، قائلًا: "علينا أن نطلب المزيد من أنفسنا، إنه لا يكفي أبدًا. يجب أن تكون هذه هي عادتنا، إذا واصلنا أن نظهر القوة بهذه الطريقة، فسنكون فريقًا جيدًا جدًا".

وفيما يتعلق بتنفيذ ركلة الجزاء، قال سون: "هل يجب أن نستدعي هاري كين مرة أخرى؟ لقد تدربت طوال الوقت، حتى عندما كان هاري هنا، وتعلمت منه الكثير".