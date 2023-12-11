نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرونا يقهر برشلونة برباعية ويتصدر الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق جيرونا بشكل مثير على برشلونة بنتيجة 4-2، في مباراة جعلته يستعيد صدارة الدوري الإسباني. جرت المواجهة في ملعب "المونتجويك" ضمن الجولة السادسة عشر للدوري الإسباني "الليجا".

جيرونا تحقق الفوز على برشلونة برباعية

افتتح جيرونا التسجيل في الدقيقة 12 بتسجيل دوفبيك بعد تمريرة من تسيانكوف. رد برشلونة بتعادل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 20 بعد تمريرة من رافينها.

سجل ميجيل جويتريز هدفًا آخر لجيرونا في الدقيقة 40 بتسديدة قوية. أجرى تشافي هيرنانديز تبديلات في صفوف برشلونة في الشوط الثاني، لكن جيرونا استمر في التألق.

أحرز البديل فاليري فيرنانديز الهدف الثالث لجيرونا في الدقيقة 80 بعد تمريرة من البديل سيتواني. أضاع إيلكاي جوندوجان فرصة لبرشلونة في الدقيقة 86، ثم سجل فيران توريس هدفًا آخر لبرشلونة في الوقت البديل.

حاول برشلونة التعادل، ولكن جيرونا أحرزت هدفًا رابعًا في الوقت البديل عن طريق سيتواني، لينتهي اللقاء بفوز جيرونا 4-2. بهذا الانتصار، عاد جيرونا إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، فيما تراجع ريال مدريد للمركز الثاني بـ 39 نقطة، بعد تعادله مع ريال بيتيس. برشلونة بلغ 34 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط.