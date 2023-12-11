نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرط ضم نجم الفريق.. فيوتشر يشترط على الأهلي لبيع عمر كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن نادي فيوتشر طلب التعاقد مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم ضمن صفقة التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد.

تصريحات محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": إدارة نادي فيوتشر ترغب في الحصول على خدمات أكرم توفيق مع دفع مقابل مادي يصل إلى 8 مليون جنيه لاتمام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتابع: هناك تحفظ داخل النادي الأهلي على رحيل أكرم توفيق وطالب باختيار لاعبين أخرين ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد لاتمام الصفقة في يناير المقبل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم الجمعة القادم.