نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وتفاصيل معسكر منتخب مصر القادم قبل كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن موظفوا الاتحاد حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وأكد وليد العطار خلال تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم المذاع عبر قناة الحياة، أن المصريون اثبتوا أنهم شعب يحمل إرثًا كبيرًا في الثقافة والحضارة.

وتابع:"تحية للهيئة العليا للانتخابات على التنظيم الرائع للعملية الانتخابية الذي شهده اليوم الأول للعملية".

معسكر منتخب مصر ينطلق مطلع يناير

وأضاف: " نقوم الآن بتجهيز المعسكر النهائي لمنتخب مصر قبل كأس الأمم الإفريقية، الذي سيقام مطلع شهر يناير".

وزاد:" الجميع في المنتخب واتحاد الكرة، لديه إصرار كبير على حصد أمم إفريقيا ونسعى للعودة بالكأس ".

واختتم: "نعكف حاليًا على تجهيزات السفر للفرق الأربع للمشاركة بالسوبر، والبطولة ستقام على ملعب واحد".