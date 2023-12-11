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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان طارق حامد لاعب ضمك السعودي الذي اعلن اعتزاله دوليًا، يستحق التكريم على ما قدمه للمنتخب الوطني.

عاجل.. حقيقة طلب كولر رحيل أكرم توفيق عن الأهلي

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كنا نتمنى اكمال طارق حامد مسيرته الدولية، لكن اعتزاله الدولي خطوة مفاجأة للجميع، رغم خروجه من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة فيتوريا".

وأضاف: "صلاح محسن نشر ستوري يحتوى على كلمات لـ ابراهيموفيتش، وهو يتحدث عن العزيمة والرغبة في الظهور بشكل جيد، ونتمنى أن يتحلى بالعزيمة مستقبلا، كي يعود لقيادة هجوم الأهلي".

وأكمل: "أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي، اشتكى من تجاهل كولر مؤخرًا، وكان حزين للغاية بسبب استبعاده المتكرر من المباريات وخروجه من حسابات الجهاز الفني".

وزاد: "عبدالقادر تحدث مع خالد بيبو مدير الكرة أنه لا يوجد (كيميا) بينه وبين كولر، وأن هناك رغبة في رحيله من جانب المدرب، رغم أنه كان يعتمد عليه في وقت سابق وشارك في مونديال الأندية.. وبدلًا من أن يراجع نفسه ويعود لمستواه فبدأ يتحدث بأمور غريبة رغم امتلاكه الموهبة والمهارة والسرعة، لكنه يفتقد العزيمة وبمجرد خروجه من التشكيل ينهار نفسيا على شاكلة صلاح محسن".

وتابع شبانة: كل ما يتردد حول رغبة كولر في رحيل أكرم توفيق عارٍ من الصحة، استبعاد اللاعب بسبب خوف المدرب عليه من الاصابات، خصوصا أنه عائد من إصابة طويلة ويصر على الالتحامات القوية في الملعب، والمدرب تحدث معه واكد له قناعته بمستواه، لكنه سوف يشارك وفقا للنظام المعمول به داخل الفريق".

وشدد شبانة، على أن كولر سيعيد أحمد قندوسي لوسط ملعب الأهلي في الموسم المقبل، وسيكون ضمن المحترفين الاجانب الذين سيتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر، مشيرا إلى أن المحترف الجزائري سيكون من الخماسي الأجنبي.

