نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستأنف مساء اليوم الإثنين الموافق 11 من شهر ديسمبر الجاري، منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يواجه فريق رايو فاليكانو، نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم الإثنين وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

وتلقى فريق برشلونة هزيمة ثقيلة على يد نظيره جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر فريق جيرونا في الوقت الحالي، جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد فريق برشلونة في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

1- جيرونا 41 نقطة

2- ريال مدريد 39 نقطة

3- أتليتكو مدريد 34 نقطة

4- برشلونة 34 نقطة

5- ريال سوسييداد 29 نقطة

6- أتلتيك بيلباو 28 نقطة

7- ريال بيتيس 26 نقطة

8- لاس بالماس 24 نقطة

9- خيتافي 22 نقطة

10- فالنسيا 19 نقطة

11- رايو فاليكانو 19 نقطة

12- ديبورتيفو ألافيس 16 نقطة

13- فياريال 16 نقطة

14- أوساسونا 15 نقطة

15- ريال مايوركا 14 نقطة

16- إشبيلية 13 نقطة

17- قاديش 12 نقطة

18- سيلتا فيجو 9 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 4 نقاط