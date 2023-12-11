نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 11 من شهر ديسمبر الجاري، منافسات قوية ضمن الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يواجه فريق رايو فاليكانو، نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم الإثنين وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

وتلقى فريق برشلونة هزيمة ثقيلة على يد نظيره جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

جود بيلينجهام - ريال مدريد 12 هدف.

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد9 أهداف.

بورخا مايورال خيتافي 9 أهداف.

جيرارد مورينو - فياريال 8 أهداف.

ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد 8 أهداف.

أرتيم دوفييك - جيرونا 8.

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة 8

ميكيل أويارزابال - ريال سوسيداد 7 أهداف.

إنياكي ويليامس - أتلتيك بيلباو 7.

أنتي بوديمير - أوساسونا 7.

هوجو دورو - فالنسيا 7

جوركا جوروزيتا - أتلتيك بيلباو 7

ألكسندر سورلوث - فياريال 6.

رودريجو - ريال مدريد 6.

ويليان خوسي - ريال بيتيس 6.

تاكيفوسا كوبو - ريال سوسيداد 6