نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو استعداداته لمواجهة نظيره فريق سيلتا فيجو اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

وسوف يتم نقل مباراة فريق رايو فاليكانو أمام نظيره فريق سيلتا فيجو مساء اليوم الإثنين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري الإسباني.