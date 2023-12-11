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أحمد جودة - القاهرة - يحضر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الاهلي اليوم الإثنين، في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لاختيار الأفضل لعام 2023 ممثلًا عن القلعة الحمراء.

طارق قنديل ممثلًا عن النادي الأهلي في حفل اختيار الأفضل في افريقيا 2023



وينافس المارد الأحمر على أفضل ناد داخل قارة إفريقيا هذا العام، مع ناديي الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.



كما ينافس محمد الشناوي، حارس المارد الأحمر على جائزة أحسن حارس مرمى بالقارة السمراء، بجانب ينافس بيرسي تاو، جناح الفريق على جائزة أحسن لاعب.



ويتواجد محمود كهربا ضمن المنافسين على جائزة أفضل هدف، بعد أن أحرز هدفًا رائعا في مرمى الهلال السوداني خلال منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعد للمونديال

وتستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمغادرة القاهرة عصر اليوم الاثنين، متوجهة إلى السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت قائمة الأهلي للمونديال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.



القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية



وتنقل مباريات كاس العالم للأندية هذا العام عبر شبكة السعودية الرياضية الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.