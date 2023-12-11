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أحمد جودة - القاهرة -

أدلى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بصوته في الانتخابات الرئاسية ظهر اليوم الإثنين، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد محمد مسعد بمدينة السادس من أكتوبر.

حسين لبيب يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية



وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري لجميع المواطنين، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.



وطالب الكابتن حسين لبيب من جميع المواطنين المشاركة في الانتخابات من أجل استمرار دعم مسيرة الوطن في الاتجاه الصحيح، وشدد على أن موقفه واضح بالانحياز للمشروع الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة، خاصة في ظل التحديات التي تُمر بها المنطقة، فضلًا عن ما شهدته جمهورية مصر العربية في ١٠ سنوات من تطور وتُقدم على كافة الأصعدة.



وفي نفس السياق يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره المصري في المباراة المقبلة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.