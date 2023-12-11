نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل جوائز "كاف" لـ الأفضل في 2023.. مفاجآت تنتظر الأهلي ومحمد صلاح وتاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم الخميس الماضي عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا الكرة الذهبية في عام 2023، التي شهدت تواجد محمد صلاح، وتاو، والنادي الأهلي ضمن قائمة الأفضل داخل إفريقيا.

موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

يقام حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” اليوم الإثنين في مدينة مراكش المغربية للإعلان عن الفائزين.

الأهلي يزاحم صن داونز والوداد على أفضل نادي في إفريقيا

تواجد النادي الأهلي في القائمة المختصرة للمنافسة على جائزة أفضل ناد أفريقي في عام 2023 بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برفقة فريق الوداد البيضاوي المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الذي تُوج في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي.

محمد صلاح ضمن الأفضل الكرة الذهبية الأفريقية

يُنافس محمد صلاح نجم منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، والذي شارك برفقة منتخب المغرب على المركز الرابع في مونديال 2022، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، الذي ساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بتصدره قائمة هدافي الكالتشيو.

أفضل لاعب في قارة إفريقيا

ويتواجد الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح النادي الأهلي المصري، ضمن المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز والناميبي بيتر تشالوليلي مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي.

