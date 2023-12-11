نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة في اتحاد جدة قبل مباراة اوكلاند سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكمل المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، قائمة اللاعبين الأجانب التسعة، قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي غدا الثلاثاء، بالدور التمهيدي ببطولة كأس العالم للأندية، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن التدريبات أمس الأول.

حمد الله جاهز لمونديال الأندية

وبات بإمكان حمد الله، المشاركة في المباراة وفقا لرؤية المدير الفني مارسيلو جاياردو.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين: "المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، استعاد خدمات سلطان فرحان، الذي أبدى جاهزيته بعد مشاركته في تدريبات اليومين الماضيين بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة".

وينتظر أن يعتمد جاياردو خلال التدريب الأخير اليوم الإثنين على القائمة التي سيدخل بها مواجهة أوكلاند؛ حيث تم ضم سويلم المنهالي إلى قائمة البطولة بعد موافقة الاتحاد الدولي بديلا عن الإيطالي لويز فيليبي المصاب.