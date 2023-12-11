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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة مذكرة النادي الأهلي ضد لجوء نادي بيراميدز ولاعبه المغربي محمد الشيبي إلى القضاء المدني في أزمة الشيبي مع حسين الشحات لاعب الأهلي، إلى الشؤون القانونية.

يأتي ذلك للدراسة وتقديم تقرير لابداء الرأي القانوني طبقًا للائحتي الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم.

اتحاد الكرة يحيل مذكرة الأهلي ضد بيراميدز والشيبي إلى الشؤون القانونية

وتقدم محمد الشيبي ببلاغ للنائب العام، متهمًا حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مباراة بيراميدز مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.

قبل أن يتقدم النادي الأهلي بمذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على تلك الخطوة، باعتبارها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باللجوء للقضاء المدني في قضايا رياضية.