نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يبدأ تجهيز الونش للمشاركة في المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض عقب انتهاء برنامجه التأهيلي الذي خضع له بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن نتائج الفحوصات التي خضع لها اللاعب في الإمارات جاءت مبشرة للغاية وأظهرت مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية.

الزمالك يبدأ تجهيز الونش للمشاركة في المباريات

وأوضح المصدر أن اللاعب سيبدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية دون الدخول في أي التحامات أو المشاركة في التقسية الفنية خوفا من تعرضه لأي تدخل يعرضه لأي إصابة.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال سيسغل فترة التوقف الدولي القادمة وخوض مباريات ودية لتجهيز "الونش" واللاعبين المصابين للوصول لأعلى فورمة فنية وبدنية قبل استئناف منافسات الموسم الجاري بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية.

