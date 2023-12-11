رباعية جيرونا تفضح تراجع تشافي

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض فريق برشلونة لهزيمة فادحة بنتيجة (2-4) أمام جيرونا في مباراة أقيمت أمس الأحد على أرضهم في "مونتجويك"، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

رباعية جيرونا تفضح تراجع برشلونة

وعاد جيرونا للصدارة برصيد 41 نقطة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 34 نقطة في المركز الرابع. شهدت شباك برشلونة في الليجا هذا الموسم استقبال 18 هدفًا، وهو رقم يثير القلق بالمقارنة مع الموسم الماضي الذي استقبل فيه الفريق 20 هدفًا في 38 مباراة.

وقد تلقت شباك البلوغرانا الموسم الماضي 4 أهداف خلال 19 مباراة على أرضه، مقارنة بـ 9 أهداف على ملعب "مونتجويك" في 9 مباريات حتى الآن. وعلى الرغم من كون برشلونة كان لديه إضافات في خط الدفاع لهذا الموسم مع قدوم إينيجو مارتينيز وكانسيلو، إلا أن الأداء الدفاعي لم يكن كما كان متوقعًا.

تحمل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، المسؤولية عن هذه الخسارة الكبيرة، حيث لم يبدأ المباراة بلاعب في مركز الوسط الدفاعي بشكل واضح، وترك أوريول روميو على مقاعد البدلاء. وعندما قرر التعديل في الشوط الثاني، أدخل أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر، في مركز قلب الدفاع بدلًا من كريستنسن.

يجب على تشافي إعادة التفكير في تكتيكاته، خاصة مع اقتراب الفريق من فترة هامة في الدوري وكأس السوبر الإسباني.