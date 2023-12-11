نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.. ما هو أفضل إنجاز حققه الأهلي في المونديال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الأهلي إنجاز جديد فى كأس العالم للأندية للمرة الثامنة فى تاريخه والثالثة على التوالي، حيث أن النسر يريد أن يحلق في سماء مونديال الأندية ومعه لقب جديد في تاريخ القلعة الحمراء، ويستهدف إنجازا أفضل من الذى حققه باحتلال المركز الثالث، والتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.

حيث يبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023 يوم 15 ديسمبر الجاري بمواجهة الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، ليضرب موعد أمام بطل البرازيل حال الفوز فى مباراة يوم 15 ديسمبر.

ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" أفضل إنجاز حققه الأهلي في كأس العالم للأندية خلال تاريخه.

حصل النادي الأهلي على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات كأفضل انجاز له في بطولة كأس العالم في المشاركة السبع السابقة في مونديال الأندية أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.

مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية

وشارك النادي الأهلي فى كأس العالم للأندية في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021، وتعد هذه هي المرة الثامنة والثالثة على التوالي التي يشارك فيها النادي الأهلي في مونديال الأندية والثالثة على التوالي.

جوائز بطولة كأس العالم للأندية

تعد جوائز بطولة كأس العالم 2023 هي نفس جوائز البطولة السابقة التي أحتضنتها المغرب، حيث يحصل الفريق الفائز على 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار للمركز الثاني، و2.5 مليون دولار للمركز الثالث، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على مليوني دولار، وصاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وصاحب المركز السابع على نصف مليون دولار.

ينتظر محبي المارد الأحمر أن يرى إنجاز ولقب جديد لإسعادهم خلال الفترة المقبلة، وخاصة في البطولة الغالية التي تدق أبواب الأهلي، والتي يترقبها من أجل التحليق في سماء كأس العالم للأندية ومصالحة جماهيره عن أي وقت شهد سوء نتائج خلال الفترة الماضية.

