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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف المدير الفني الأجنبي المنتظر التعاقد معه خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، أغلق ملف المدير الفني الأجنبي في الوقت الحالي وبشكل مؤقت.

كيف يفكر الزمالك في ملف المدرب الجديد؟

وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة يرى أن الأفضل في الفترة الحالية دعم ومساندة معتمد جمال في مهمته خاصة وأن الفريق يسير بصورة جيدة وحقق نتائج إيجابية في المباريات الماضية.

وأشار المصدر إلى أن الفريق يتبقى له مباراتين قبل فترة التوقف الدولي، وستكون أول مباراة رسمية له في منصف شهر فبراير من العام القادم، وليس من المنطقي التعاقد مع مدرب جديد في الوقت الحالي وتحمل النادي أكثر من 120 ألف دولار قيمة راتبه الشهري دون الحصول على أي استفادة.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن عن توقيع عقد مع معتمد جمال لتولي تدريب الفريق بشكل مؤقت خلفا لأوسوريو الذي رحل لسوء النتائج.

