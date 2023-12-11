نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيلبرتو في حوار ممتع مع "دوت الخليج الرياضي": الأهلي يمكنه الفوز على مانشستر سيتي في المونديال وهذه رسالتي للجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي طموحه دائمًا المركز الأول

جماهير الأهلي لا تقبل الهزيمة

بطل أوروبا لديه أفضلية للتتويج بالمونديال ولكن كرة القدم تغيرت

الأهلي دائما ما يحقق الانجازات التاريخية

أداء المارد الأحمر تراجع مع مارسيل كولر

يعد الأنجولي جيلبرتو من أساطير النادي الأهلي عبر تاريخه، بعد أن كتب اسمه بأحرف من ذهب في جدران اللاعبين الأجانب الذين لعبوا بقميص القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية.

وحرص "دوت الخليج الرياضي" على إجراء حوار مع الأنجولي جيلبرتو الظهير الأيسر التاريخي للأهلي الذي شارك في مونديال الأندية من قبل، وحقق مع الفريق نجاحات كبيرة منها الحصول على برونزية كأس العالم.

وإلى نص الحوار مع النجم الأنجولي جيلبرتو.

- ما توقعاتك للأهلي في كأس العالم للأندية؟

* الأهلي دائما يريد الحصول على اي بطولة يشارك فيها، حيث أن طموحاته دائما هو المركز الأول فقط، مما ينعكس على جماهيره التي لا تقبل الهزيمة، فأنا أتوقع بأنه سيصل لأبعد مرحلة في البطولة.

- هل المنافسة في مونديال الأندية أصبحت صعبة مع بطل أوروبا؟

* بالطبع بطل أوروبا لديه أفضلية، ولكن كرة القدم تغيرت حاليا ومن الممكن أن يهزم أي فريق الآخر، والأهلي دائما ما يحقق الانجازات التاريخية.

- ما هي ذكرياتك مع الأهلي في كأس العالم للأندية؟

* دائما في هذة البطولة ما كان هدفنا هو تحقيق نتائج إيجابية، والبطولة كانت في اليابان ممتعة للغاية وأجواء متغيرة أمام منافسين أقوياء، ولكن كنا نعرف بأن جمهور الاهلي خلفنا في كل مكان.

- ما رأيك في مستوى الأهلي مؤخرا مع مارسيل كولر؟

* مستوى الأهلي متراجع في الفترة الأخيرة، ولكن هذا لا يدل على أي شئ في البطولة المقبلة، فإن الأهلي دائما ما يمكنه العودة في اي بطولة والدخول في منافسة لتحقيق أفضل ما يمكنه فعله فيها بالفعل، ولكن على الجمهور الدعم لأنه مساند دائم.

- من المرشح الأول للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم؟

* الأهلي يتصدر قائمة المرشحين ولكن هناك أندية دائما ما تتواجد في المنافسة مثل الوداد والترجي وصن داونز، ونحن في بترو أتليتكو نقدم مستويات جيدة حتى الآن.