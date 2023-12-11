حفل جوائز "الكاف" الأفضل 2023.. بيرسي تاو ينافس على لقب أفضل لاعب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا وكان الحظ محالف لاعب الأهلي ضمن القائمة المختارة.

بيرسي تاو ينافس جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا

وتقام اليوم الأثنين الحفلة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف"،في مدينة مراكش، وتعد ذلك المرة الثانية على التوالي التي تقوم المغرب بفعاليتها، وكان من ضمن الاسماء المختارة لتنضم لقائمة أفضل لاعب في قارة إفريقيا بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشر الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي عن منافسة بيرسي تاو لاعب الأهلي بجانب فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، وبيتر شالويلي لاعب صن داونز وهداف دوري أبطال إفريقيا.

وفي ذات السياق، يدخل النادي الأهلي ضمن قائمة المنافسة على جائزة أفضل نادي أفريقي في عام 2023، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا بجانب الوداد البيضاوي المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المتوج في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي