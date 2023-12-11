نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل جوائز "الكاف" الأفضل 2023.. موقف محمد صلاح من المنافسة على لقب أفضل لاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الأفريقي إقامة حفل جوائز الأفضل فى إفريقيا 2023، اليوم، الاثنين، الموافق 11 ديسمبر فى مدينة مراكش، للمرة الثانية على التوالي التى يستضيف فيها المغرب فعاليتها، ويشهد الحفل تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي ضمن الأفضل في إفريقيا.

ويترقب عاشقي الساحرة المستديرة هذا الحفل وخاصة جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، حيث أعلن كاف يوم الخميس الماضي عن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على هذه الجائزة.



محمد صلاح ينافس على أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023

يُنافس محمد صلاح نجم منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، والذي شارك برفقة منتخب المغرب على المركز الرابع في مونديال 2022، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، الذي ساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بتصدره قائمة هدافي الكالتشيو.



ويطمح محمد صلاح للفوز بهذه الجائزة للمرة الثالثة فى مشواره بعالم الساحرة المستديرة، ليضيف إنجاز جديد بعدما حصل عليها عامى 2017 و2018

القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا

تنقل حفل جوائز الأفضل فى إفريقيا 2023 قناة beIN Sports، الناقل الحصري لأكثر الأحداث الرياضية جدلًا في عالم الساحرة المستديرة.