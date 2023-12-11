نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة شريف.. الخليج يهزم أبها بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز أمام نظيره أبها بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "الأمير سلطان بن عبد العزيز"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك.

أحداث مباراة الخليج وأبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

سجل فابيو مارتينيز أول أهداف اللقاء لصالح الخليج في الدقيقة 30، بعد تمريرة من بيدرو ريبوتشو إلى زميله فابيو الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة رائعة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل كارل توكو إكامبي لصالح فريقه أبها في الدقيقة 62، بعد تمريرة رائعة من بكعب القدم سعد بقير إلى إكامبي الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز خالد ناري الهدف الثاني لصالح الخليج في الدقيقة 83، بعد تمريرة من بيدرو ريبوتشو إلى زميله ناري المنطلق من خلف المدافعين ثم سدد الأخير كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.