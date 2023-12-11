استبعاد 4 نجوم من برشلونة لمواجهة رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - قام تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الإسباني باستبعاد أربعة نجوم من قائمة الفريق التي ستسافر إلى بلجيكا لمواجهة رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا.

استبعاد 4 نجوم من برشلونة لمواجهة رويال أنتويرب

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره رويال أنتويرب البلجيكي في مباراة ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال أوروبا بعد ضمان مقعده في دور الستة عشر في البطولة.

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة أنتويرب غياب الأوروجواياني رونالد أراوخو والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وثنائي خط الوسط فرينكي دي يونج وإلكاي جوندوجان.

وفضل تشافي منح رباعي الفريق الراحة في المباراة لأنها تحصيل حاصل علمًا بأن البرسا تعرض لهزيمة ثقيلة على يد جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي شهدها ملعب مونتجويك.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي: جواو كانسيلو أليخاندرو بالدي، فيران توريس، بيدري، رافينيا، إينياكي بينيا، جواو فيليكس، أندرياس كريستنسن، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، وجوليس كوندي.

وشهدت القائمة أيضًا تواجد كلا من: أسترالاجا، لامين يامال، ألاركون، مارك كاسادو، كوتشين، فيرمين لوبيز، كوبراسي، أليكس جاريدو، مارك جويو، وهيكتور فورت.

