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أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني "بونديسليجا"، بعد تألقه الكبير خلال مواجهة بايرن ميونخ، والتى حسمها رفاق مرموش، بخمسة أهداف مقابل هدف.

عمر مرموش يتصدر التشكيل المثالي للجولة 14 فى الدوري الألماني

وتألق عمر مرموش، خلال مواجهة بايرن ميونخ، من خلال تسجيله هدفا وصناعة هدفين فى شباك حارس الفريق البافاري مانويل نوير.

واستعرض موقع "هوسكورد" التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني، بتواجد النجم المصري عمر مرموش، بعد حصوله على ثانى أعلى تقييم فى التشكيل بقيمة 9.1 نقاط، خلف زميله فى الفريق إيريك إبيمبا بـ 9.6 نقاط.

وساهم مرموش، صاحب الـ 24 عاما، فى 10 أهداف خلال 14 مباراة خلال الموسم الحالي بالدوري الألماني، إذ سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وخاض المهاجم المصري الشاب، 24 مباراة خلال الموسم الحالي مع فرانكفورت فى مختلف المسابقات، سجل 12 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.



