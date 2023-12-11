نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد في موقف أراوخو مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يعلم ما يدور في الكواليس داخل بايرن ميونخ الألماني بشأن جهوده للحصول على خدمات الأوروجواياني رونالد أراوخو من النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن قصة اهتمام بايرن ميونخ المكثف بالتعاقد مع أراوخو ظهرت في اليومين الماضيين في وسائل الإعلام الألمانية وبدأ الشارع الرياضي الكتالوني يعلم بالأمر وسط مخاوف بين صفوف الجماهير من إمكانية فقدان واحد من أعمدة النادي الكتالوني الأساسية لحساب البايرن.

هل ينجح برشلونة في الحفاظ على أراوخو ؟

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ سيفعل كل شيء ولن يدخر أي نقطة عرق من أجل الوصول بصفقة أراوخو لطريق النور في الفترة المقبلة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بايرن ميونخ يرغب من أراوخو أن يفكر في عرضهم مع منحهم القرار بالموافقة أو بالرفض في الوقت الحالي أو في نهاية الموسم الحالي مع العلم أن النادي البافاري على استعداد لدفع 100 مليون يورو أو أكثر للفوز بخدماته مع منحه راتبًا ضخمًا أعلى مما يتقاضاه في الوقت الحالي داخل النادي الكتالوني.

وزعمت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة ستعمل على تجديد عقد أراوخو مع تحسين بند الراتب بمنحه راتبًا أعلى من الراتب الحالي في محاولة جادة لتقليل تأثير الإغراء المالي من بايرن ميونخ إلا أن الصحيفة الإسبانية شككت في قدرة النادي الكتالوني على فعل ذلك بسبب مشاكل اللعب المالي النظيف والوضع الاقتصادي الغير جيد داخل البرسا.