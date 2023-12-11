مصر تنتخب الرئيس.. رئيس النادى الأوليمبي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة -



أدلى الكابتن ناصر الشاذلي، رئيس النادى الأوليمبي بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة القومية العربية الاعدادية بمنطقة باب شرقي بالإسكندرية.



ودعا رئيس النادى الاوليمبي جميع اطياف الشعب المصرى على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. كما أشار إلى توافد المواطنين من جميع الفئات العمرية لممارسة حقهم الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.



وأشاد الكابتن ناصر الشاذلي بالروح الوطنية والمسؤولية التي أبداها المواطنون من خلال مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس رغبة المصريين في الاستمرار على طريق الديمقراطية والتقدم.

وحرصت إدارة النادى الاوليمبي علي حث العاملين بالنادى والاعضاء علي المشاركة في الإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بالاضافة إلى تخصيص مكان داخل النادى من أجل مساعدة الناخبين على التعرف على لجانهم الانتخابية وأرقامهم فى الكشوف توفيرا للوقت والجهد وتقليل الزحام داخل اللجنة،

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.