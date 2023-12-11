نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. حوار خاص مع جيلبرتو وموقف أراوخو مع برشلونة وعمر مرموش في التشكيل الأفضل للدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأثنين 11-12-2023 في السطور التالية.

جيلبرتو لـ "دوت الخليج الرياضي": جماهير الأهلي لا تقبل الهزيمة

انطلقت بعثة النادي الأهلي إلى السعودية اليوم، استعدادًا لبدء مونديال الأندية 2023.

وحل النجم الأنجولي سبستيان جلبيرتو ضيف أول حلقة من "ألو مونديال"، وجاءت أهم تصريحاته كما يلي:-

كشف الأنجولي جلبيرتو، عن أن النادي الأهلي طموحه دائمًا المركز الأول، وجماهير الأهلي لا تقبل الهزيمة بسهولة.

لقراءة باقي تفاصيل الخبر من هنــــــــا

محمد صلاح يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

تشهد مصر خلال الفترة الماضية الانتخابات الرئاسية للعام الجاري وهي التي ستشهد الاعلان عن الرئيس الجديد للبلاد خلال السنوات الأربعة القادمة.

وشهدت الانتخابات الرئاسية المصرية إدلاء محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر بصوته في لجنة الوافدين في الغردقة.

لقراءة باقي تفاصيل الخبر من هنـــــــأ

تطور جديد في موقف أراوخو مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يعلم ما يدور في الكواليس داخل بايرن ميونخ الألماني بشأن جهوده للحصول على خدمات الأوروجواياني رونالد أراوخو من النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن قصة اهتمام بايرن ميونخ المكثف بالتعاقد مع أراوخو ظهرت في اليومين الماضيين في وسائل الإعلام الألمانية وبدأ الشارع الرياضي الكتالوني يعلم بالأمر وسط مخاوف بين صفوف الجماهير من إمكانية فقدان واحد من أعمدة النادي الكتالوني الأساسية لحساب البايرن.

لقراءة باقي تفاصيل الخبر من هنـــــــا

عمر مرموش يتصدر التشكيل المثالي للجولة 14 فى الدوري الألماني

تصدر النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني "بونديسليجا"، بعد تألقه الكبير خلال مواجهة بايرن ميونخ، والتى حسمها رفاق مرموش، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتألق عمر مرموش، خلال مواجهة بايرن ميونخ، من خلال تسجيله هدفا وصناعة هدفين فى شباك حارس الفريق البافاري مانويل نوير.