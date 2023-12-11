تشكيلة ريال مدريد المتوقع أمام يونيون برلين في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة يونيون برلين الألماني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين

يواجه الفريق الملكي مضيفه يونيون برلين، مساء، غدًا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام يونيون برلين

حراسة المرمى: أندري لونين.

في الدفاع: فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجير، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز.

الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي

في الهجوم: رودريجو، براهيم دياز.

يذكر أن ريال مدريد تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات حيث يمتلك 15 نقطة في جعبته، فيما يتذيل يونيون برلين ترتيب المجموعة بنقطتين فقط.

