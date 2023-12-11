اللجنة البارالمبية تنظم ملتقى عمان لألعاب القوى لذوي الإعاقة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في اللجنة البارالمبية العمانية عن تنظيم ملتقي عمان لالعاب القوى لذوي الاعاقة الذي تنظمه اللجنة خلال الفترة ١٥-١٦ ديسمبر الجاري والذي يتضمن مسابقات المضمار بمشاركة خليجية، وباشراف من اللجنة البارالمبية الدولية تنظم اللجنة ايضا الدورة الدولية في تحكيم العاب القوى لذوي الاعاقة وذلك خلال الفترة من ١٢ -١٣ ديسمبر الجاري بقاعة الإعلام بالملعب الرئيسي لمجمع السلطان قابوس ببوشر. وقال الدكتور منصور بن سلطان الطوقي رئيس اللجنة البارالمبية العمانية: الملتقى يأتي امتدادا لجهود وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتمكين هؤلاء الاشخاص في المجتمع وتقديم الخدمات لهم في كافة الجوانب سواء كانت التأهيلية أو الرياضية أو التعليمية، كما أنه يتوازى مع اهتمام سلطنة عمان بقطاع الأشخاص ذوي الاعاقة في كافه المجالات، وهذا الملتقى بمثابه امتداد . واضاف الطوقي : الملتقى يشارك فيه أكثر ١٥٠ لاعبا ولاعبة يمثلون سلطنة عمان وأندية خليجية هي( نادي الطموح الكويتي ونادي الرس السعودي ونادي المدينة السعودي ونادي خورفكان الاماراتي ونادي الثقة الاماراتي للإعاقات الدماغية والفكرية) كما سيتم تنظيم دورة التحكيم لتأهيل حكام ألعاب القوى وتجهيز كوادر فنية قادرة على إدارة المنافسات الخاصة بألعاب القوى بشتى أنواعها ومراحلها، حيث يحاضر في الدورة طارق السويعي كما تستهدف ٣٠ دارسا ودارسة من حكام ألعاب القوى.

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