نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يدفع بالقوة الضاربة.. تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام بايرن ميونج في جولة الحسم بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض المواجهة المنتظرة أمام بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ

يلتقى البايرن مع مان يونايتد، مساء، غدًا، الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد والعملاق البافاري

تبدأ مباراة مان يونايتد ضد البايرن في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت الإمارات امتحدة العربية.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمي:أونانا

خط الدفاع: وان بيساكا، ماجواير، فاران، شاو

خط الوسط: مكتوميناي، ماينو، فرنانديز

خط الهجوم: راشفورد، هويلوند، أنتوني

فرص مانشستر يونايتد في التأهل إلى دور الستة عشر قبل مواجهة بايرن ميونخ

لا توجد حلول كثيرة أمام اليونايتد من أجل التأهل إلى دور الـ16، فالفوز وحده على بايرن ميونخ لن يكون كافيًا من أجل التأهل، حيث سيحتاج مانشستر يونايتد لتعادل فريقي كوبنهاجن وجالطة سراي، أما في حال فوز أي الفريقين، فإن مانشستر يونايتد سيحتل المركز الثالث وسيضمن التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.