نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يتأهل لنصف نهائي كأس الملك بعد الفوز على التعاون بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز بثلاثة اهداف نظيفة أمام نظيره فريق التعاون في اللقاء الذي جمعهم بستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

- الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة الهلال والتعاون برتم هادئ نسبيا ثم تعددت محاولات الفريقان لتسجيل هدف ولكنهم لم ينجحوا في ذلك وسجل ميتروفيتش الهدف الأول في الدقيقة 45 وانتهى الشوط 1/0.

- الشوط الثاني

وانطلقت صافرة بداية الشوط الثاني وكانت المباراة قوية ولم تمر عدة دقائق حتى سجل ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 51 صنعه له سافيتش وعاد مالكوم بالثالث في الدقيقة 84 وانتهت المباراة 3/0.

