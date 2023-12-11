نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الرازق حمد لله خارج مران اتحاد جدة الأخير قبل مواجهة أوكلاند سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي اتحاد جدة، لمواجهة قوية أمام أوكلاند سيتي والتي تأتي ضمن افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتقام البطولة بداية من الثاني عشر من ديسمبر حتى الثاني والعشرون من الشهر الحالي.

عبد الرازق حمد لله خارج مران اتحاد جدة

ويدخل اتحاد جدة مواجهة الغد، دون وجود المغربي عبد الرازق حمد الله، والذي غاب عن مران العميد اليوم، بداعي الإصابة.

ولم يتحدد موقع المغربي من استكمال الأدوار المقبلة من البطولة، حال عبور الاتحاد المواجهة الافتتاحية، إلا أنه تأكد غيابه عن مواجهة الغد.

مصائب العميد لا تأتي فرادى، فالاتحاد فقد مدافعه الايطالي لويس فيليبي والذي أصيب في مواجهة فريقه أمام ضمك عقب 13 دقيقة فقط، من بداية اللقاء ليغيب 6 اسابيع كاملة مما يعني غيابه عن البطولة.

الاتحاد يسعى لاستغلال الأرض والجمهور

ويسعى العميد لاستغلال عامل الأرض والجمهور في المباراة غدا، من أجل العبور ومواجهة الأهلي في دور نصف النهائي.

وتقام المواجهة غدا في تمام الثامنة مساء، على ستاد الملك عبدالله ببريدة.

