نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات الأهلي 2024.. بديل علي معلول في القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسابيع معدودة وتقترب فترة الانتقالات الشتوية، والتي يسعى فيها الأندية، لدعم وسد النواقص في صفوف الفريق من أجل استكمال الموسم بأريحية والمنافسة على البطولات.

ويترقب جماهير الأهلي فترة الانتقالات، والتي يحاول فيها المارد الأحمر سد النواقص، من أجل المنافسة على عدة بطولات أبرزها دوري ابطال افريقيا، الدوري المحلي، كأس مصر وغيرها من المسابقات.

البحث عن بديل علي معلول

البحث عن بديل معلول علي معلول، بات مطلب قوي داخل صفوف القلعة الحمراء، وذلك من أجل تأمين مركز الظهير الأيسر خلال المنافسات القادمة.

ورغم الخبرة التي يتمتع بها التونسي، إلا أن تراجع مستواه الفترة الأخيرة مع ضغط المباريات، لتصبح الضرورة إيجاد بديل.

الأنظار اتجهت لأحمد فتوح، والذي من المفترض انتهاء عقده الموسم الجاري، ومع أزمته الأخيرة فسرت الأزمة بانتقاله إلى الأهلي، قبل أن يعود من الإيقاف مع مفاوضات للتجديد في صفوف الزمالك.

محمد حمدي لاعب بيراميدز، كان على رادار الأهلي إلا أن في نهاية المطاف وقع لبيراميدز ليتبقى الاعلان فقط من جانب النادي.

ويبحث المارد الأحمر عن البحث في شمال افريقيا تكرارا لتجربة علي معلول.

كريم الدبيس بات أحد الخيارات المتاحة في حسابات السويسري لتألقه في أكثر من مواجهة.

