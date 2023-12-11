نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| تدريبات تأهيلية للاعبين قبل مواجهة المصري.. وتصعيد ثنائي فريق الشباب مواليد 2005 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة ساجرادا الأنجولي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الإثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات استشفائية فقط دون المشاركة في الفقرة الفنية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة.



-فتوح وصبحي والزناري ينتظمون في التدريبات

انتظم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي.



وكان الثلاثي امتثل لقرار مجلس الإدارة بتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة شهر، في أعقاب مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق قبل لقاء زد في مسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.



ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال برنامجًا تدريبيًا خاصًا للثلاثي لتجهيزهم في ظل ابتعادهم عن المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة شهر.



-الونش ينتظم في التدريبات الجماعية

شارك محمود حمدي " الونش" مدافع القلعة البيضاء، في التدريبات الجماعية للفريق، وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب خضع لاختبار طبي قبل مران اليوم.



وأكد طبيب الزمالك أنه تم مراجعة كافة القياسات البدنية التي أجراها اللاعب في مركز التأهيل الذي كان يخضع فيه للقياسات خلال الأيام القليلة الماضية، وتم التأكد من جاهزية المدافع للمشاركة في التدريبات الجماعية، لينتظم في مران اليوم بصورة طبيعية.



معتمد جمال يقرر تصعيد ثنائي فريق الشباب مواليد 2005



قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بتصعيد الثنائي عمار ياسر ويوسف أحمد حسن ثنائي فريق الشباب بالنادي مواليد 2005 للمشاركة في التدريبات التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.



ويجيد عمار ياسر اللعب في مركز المهاجم في حين يلعب يوسف أحمد حسن في مركز لاعب الوسط، يأتي ذلك بعد متابعة الجهاز الفني للاعبين في مباريات فريق 2005 ببطولة الجمهورية في الفترة الأخيرة.



- برنامج تأهيلي خاص لحسام عبدالمجيد



خاض حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامج تأهيلي خلال التدريبات الجماعية للفارس الأبيض التي أقيمت اليوم بمقر القلعة البيضاء.



ويعاني اللاعب من إصابة بكسر في الأنف تعرض لها مع المنتخب الأولمبي، وشارك في التدريبات البدنية مع الفريق قبل أن يخوض برنامج تأهيلي خاص تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.



- تدريبات فنية خاصة للمستبعدين من مباراة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية



أدى لاعبي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة ساجرادا الأنجولي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية، تدريبات فنية خاصة خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادا لمباراة أبناء المدينة الباسلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والبدنية لتنفيذها في مران اليوم، وخاض اللاعبون تقسيمة فنية في ختام المران لتطبيق الجوانب التي تم التدريب عليها.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.