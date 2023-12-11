الرياضة

عاجل ورسميًا.. الأهلي يفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

حصل النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي في إفريقيا، حيث أنه إنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا.

الأهلي يفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا


وتقام حاليا الحفلة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف"،في مدينة مراكش، وتعد ذلك المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها المغرب بفعاليتها، وكان من ضمن الاسماء المختارة لتنضم لقائمة أفضل نادي في قارة إفريقيا هو النادي الأهلي.


وكان قد دخل النادي الأهلي في قائمة المنافسة على جائزة أفضل نادي أفريقي في عام 2023، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا بجانب الوداد البيضاوي المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المتوج في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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