نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ورسميًا.. الأهلي يفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصل النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي في إفريقيا، حيث أنه إنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا.

الأهلي يفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا



وتقام حاليا الحفلة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف"،في مدينة مراكش، وتعد ذلك المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها المغرب بفعاليتها، وكان من ضمن الاسماء المختارة لتنضم لقائمة أفضل نادي في قارة إفريقيا هو النادي الأهلي.



وكان قد دخل النادي الأهلي في قائمة المنافسة على جائزة أفضل نادي أفريقي في عام 2023، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا بجانب الوداد البيضاوي المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المتوج في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي

