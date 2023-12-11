تصريحات نارية من بنزيما قبل مواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - علق الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي على موجهة فريقه غدًا أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

تصريحات كريم بنزيما قبل مواجهة أوكلاند سيتي

بنزيما قال على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:"نتجربة جديدة ومختلفة، كل شيء متوقع في أرض الملعب، سنواجه فريق قوي".

وأضاف:" نحن مستعدون للمواجهة والأهم الاستمتاع بطموحات عالية، سنلعب كل مواجهة بعقلية قد تكون آخر مواجهة لذلك سنعمل للانتصار".

وتابع:"ندخل بعقلية قوية بدعم المشجعين، كفريق نحن فريق رائع سنوحد الصفوف من أجل تحقيق الانتصار".

وواصل:"البطولة غدا ستكون بطولة مختلفة، هذه البطولة فيها فرق قوية، سنبذل قصارى جهدنا نعرف أنه يجب أن نقدم مستوى أعلى، فريقنا رائع ومن الطراز الأول يجب علينا تقديم الانتصارات".

وأشار:" لست راضٍ عما نقدمه في الدوري ولكن هذه كرة القدم، نحاول أن نلعب معًا.. رسالتي للمشجعين بأننا سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق كأس العالم لأنها بطولة مهمة بالنسبة لنا.".

وأردف:"سعيد أن أعمل مع مارسيلو غاياردو، ما أحرزه من نجاحات في الأرجنتين كان رائعا، وهو كان لاعب رائع لا يوجد شكوك في ذلك، عندما أتحدث معه نحن نتشابه كلاعبين وواثق من نجاحه معنا، وسعيد بأن يكون غاياردو هو مدربنا لأنه قريب منّا كلاعبين".