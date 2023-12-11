نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز كاف الأفضل في إفريقيا 2023.. المغربية فاطمة تاكنوات تفوز بجائزة أفضل لاعبة داخل القارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت اللاعبة فاطمة تاكنوات لاعبة الجيش المغربي، على جائزة أفضل لاعبة داخل القارة الأفريقية، والتي كانت ضمن المرشحين لهذه الجائزة.

ويقام حاليا أحداث حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، والذي ينظمه الاتحاد الافريقي لكرة القدم، في مدينة مراكش المغربية للمرة الثانية على التوالي.

مستوى مميز للاعبة في المباريات الأخيرة

وتقدم اللاعبة مستوى مميز مع فريقها الجيش الملكي اخرها كانت في بطولة دوري ابطال افريقيا للسيدات،والتي أقيمت في المغرب.



ومن جانب اخر حصل نادي ماميلودي صن داونز على جائزة أفضل نادي في كرة القدم للسيدات، وذهبت جائزة أفضل نادي كرة القدم للرجال إلى النادي الأهلي.



بينما حصد بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي جائزة أفضل لاعب داخل القارة الافريقية.

وينقل حفل جوائز الأفضل في إفريقيا عام 2023 عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس.