نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز كاف الأفضل في إفريقيا 2023.. صن داونز أفضل فريق كرة قدم سيدات في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم، الإثنين، عن اختيار النادي الأفضل لكرة القدم سيدات في القارة السمراء، وذلك خلال حفل جوائز الكاف للأفضل فى 2023.

حصل نادي صن داونز الجنوب أفريقي على جائزة أفضل فريق كرة قدم للسيدات في القارة الأفريقية لعام 2023، المقدمة من الاتحاد الأفريقي "كاف" خلال حفل توزيع الجوائز المقامة حاليًا في مدينة مراكش بالمغرب.

وقاد جيري تشابالالا فريق ماميلودي صنداونز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، حيث جعلهم من أقوى الفرق التي تنافس أندية القارة.

نجح في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا 2023 ويحسب له أنه دون أي هزيمة أو تعادل، حيث فاز بجميع المباريات، كما أنه قاد فريقه للفوز بالثلاثية هذا الموسم بدوري أبطال إفريقيا للسيدات ولقب دوري أبطال آسيا للسيدات ومؤخرًا الدوري المحلي الجنوب أفريقي.

القناة الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا

وتنقل حفل جوائز الأفضل فى إفريقيا 2023 شبكة قناة اون تايم سبورتس.

